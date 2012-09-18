〔国际油市〕布兰特原油期货涨向114美元,昨日重挫

路透新加坡9月18日电---布兰特原油期货周二上扬,接近每桶114美元,逆转昨日大幅下挫之势.但今日涨幅受限,因为投资者在权衡美联储刺激措施提振原油需求的效果,并关注中国下一步将如何提振经济.

周一临近尾盘时,突然涌现大量抛盘,打压布兰特原油期货大跌超过5美元,据许多交易商称,那些卖盘似乎来自电脑自动交易程序.美国商品期货交易委员会(CFTC)表示正在调查这一事件,并与交易所运营商CME Group(CME.O)和洲际交易所(ICE)(ICE.N)做过沟通.