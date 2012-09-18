〔国际油市〕布兰特原油期货涨向114美元,昨日重挫

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透新加坡9月18日电---布兰特原油期货周二上扬,接近每桶114美元,逆转昨日大幅下挫之势.但今日涨幅受限,因为投资者在权衡美联储刺激措施提振原油需求的效果,并关注中国下一步将如何提振经济.
周一临近尾盘时,突然涌现大量抛盘,打压布兰特原油期货大跌超过5美元,据许多交易商称,那些卖盘似乎来自电脑自动交易程序.美国商品期货交易委员会(CFTC)表示正在调查这一事件,并与交易所运营商CME Group(CME.O)和洲际交易所(ICE)(ICE.N)做过沟通.
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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