《中国新债预测》10年续发国债收益率预测均值为3.53%,需求或较旺

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
* 招标品种: 今年第15期10年国债续发
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(19日)9:30-10:30
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间: 3.50%-3.56%
* 预测均值: 3.53%(按各家机构预测值平均)
路透上海9月18日电---中国财政部周三将续招标发行10年期固息国债.路透调查显示,经过前期连续调整,中长期国债已显露一定配置价值,今日二级市场现券收益率明显走低即是明证,明日该期续发国债需求或较旺,中标收益率预测均值为3.53%.
交易员表示,美联储宣布推出QE3(第三轮量化宽松)后,市场目光重新转向疲弱的经济表现上来,风险资产的升势已现疲态,这也有利于近期债市回暖.
"刚才(二级市场)收益率又下去了一些,标位又要往下调了,(明日中标收益率)可能在3.50%左右,计划赶不上变化,"北京一大型券商分析师称.
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种最新收益率报在3.5717%;二级市场上,今年第15期记账式国债CN120015=CFXS目前最新成交对应收益率CN120015=CFXS在3.5050%,上日尾盘为3.58%.
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(15期)国债相同.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.
该续发行国债9月20日开始续发行,9月24日续发行结束,续发行部分从9月26日起与原发行部分合并上市交易.
财政部于8月22日招标发行的第15期10年国债发行量300亿元,起息日为8月23日,票面利率3.39%,按半年付息.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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