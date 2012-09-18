〔全球金市〕金价下跌脱离七个月高位,大宗商品市场隔夜曾普跌

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透新加坡9月18日电---黄金价格周二在振荡交投中下挫,隔夜时段大宗商品市场曾大跌,投资者对近期美联储出台QE3引发的涨势展开获利了结.
但市场担心央行印钞可能最终引发通胀,料会催生更多黄金买盘.上周美联储宣布QE3后,金价涨至近七个月最高.
现货金XAU=下跌5.26美元,报每盎司1,755.69美元,有交易员表示,实货市场出现金条废料卖盘.原油、金属和谷物市场周一均大跌,因投资人担心这些商品的需求前景.
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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