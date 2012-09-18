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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 13:29 BJT

〔全球金市〕金价下跌脱离七个月高位,大宗商品市场隔夜曾普跌

路透新加坡9月18日电---黄金价格周二在振荡交投中下挫,隔夜时段大宗商品市场曾大跌,投资者对近期美联储出台QE3引发的涨势展开获利了结.

但市场担心央行印钞可能最终引发通胀,料会催生更多黄金买盘.上周美联储宣布QE3后,金价涨至近七个月最高.

现货金XAU=下跌5.26美元,报每盎司1,755.69美元,有交易员表示,实货市场出现金条废料卖盘.原油、金属和谷物市场周一均大跌,因投资人担心这些商品的需求前景.

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