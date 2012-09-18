穆斯林怒火延烧至亚洲和中东多国

(本文由路透中文网编译提供)

路透喀布尔9月17日电（记者 Mirwais Harooni）---因不满美国一部亵渎伊斯兰教先知穆罕默德的影片，愤怒的抗议者周一在亚洲多个城市与警察发生冲突，将矛头指向美国，指责美国对穆斯林宗教发动攻击。

在巴基斯坦城市卡拉奇，一群人向美国领事馆进发，警察向空中鸣枪，以驱散示威人群。在阿富汗和印尼，人们焚烧美国国旗，并高喊“美国去死”。

印尼警察使用催泪弹和防暴水枪，以驱散聚集在美国驻该国大使馆外的数百名抗议者。

在阿富汗首都喀布尔，抗议者焚烧汽车和店铺，向警察扔石头。

喀布尔一名抗议者表示，“我们誓死保卫我们的先知，我们不允许任何人侮辱他。美国人将为他们的亵渎行为付出代价。”

黎巴嫩首都贝鲁特也有数千人游行。真主党一名领导人指责美国情报机构是引发穆斯林和阿拉伯世界反西方情绪事件的罪魁。

这些是在美国制作的一部电影短片激起的最新抗议事件。这部电影将伊斯兰教先知穆罕默德描绘成傻瓜、花花公子和同性恋，并在网络上传播。

这一情势给正寻求连任的美国总统奥巴马增加了新的外交难题。奥巴马政府已指斥该影片应受谴责及令人作呕。

上周的暴力事件中，美国驻利比亚大使及另外三名美国人在美国驻班加西领事馆遇袭事件中遇难。美国及其他国家在亚洲、非洲和中东的使馆遭到愤怒的穆斯林人士冲击。至少又有九人遇难。（完）