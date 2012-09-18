版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 18日 星期二 14:14 BJT

普京观摩军事演习 呼吁加强俄国防

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科9月17日电---俄罗斯总统普京周一观摩俄罗斯军事演习，告诫士兵全世界正爆发更多冲突，意味着俄罗斯军队必须时刻做好准备，加强俄罗斯国防能力。

他在高加索山区观摩演习时对士兵们指出，现在全球动用武力的现象益发普遍。

普京说：“你们都是受过教育的，你们看到了全世界在发生些什么。很不幸，你会看到在国际事务中动用武力的现象越来越多。”

“这都说明，我们的军队要时刻做好准备，俄罗斯必须加强国防。”

此次“高加索-2012”军事演习动用数十家战斗机，有近50架直升机，模拟俄罗斯领土遭入侵的战争场面。

格鲁吉亚对格罗斯此次演习加以抨击，称这可能破坏地区稳定。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐