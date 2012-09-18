普京观摩军事演习 呼吁加强俄国防

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月17日电---俄罗斯总统普京周一观摩俄罗斯军事演习，告诫士兵全世界正爆发更多冲突，意味着俄罗斯军队必须时刻做好准备，加强俄罗斯国防能力。
他在高加索山区观摩演习时对士兵们指出，现在全球动用武力的现象益发普遍。
普京说：“你们都是受过教育的，你们看到了全世界在发生些什么。很不幸，你会看到在国际事务中动用武力的现象越来越多。”
“这都说明，我们的军队要时刻做好准备，俄罗斯必须加强国防。”
此次“高加索-2012”军事演习动用数十家战斗机，有近50架直升机，模拟俄罗斯领土遭入侵的战争场面。
格鲁吉亚对格罗斯此次演习加以抨击，称这可能破坏地区稳定。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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