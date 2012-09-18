朝鲜称与俄罗斯签署债务协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔9月18日电---朝鲜中央通讯社(KCNA)周二报导称，朝鲜与俄罗斯签署了一份债务协议，但没有就协议条款给出细节。

据估朝鲜拖欠前苏联债务约为110亿美元。据媒体报导，俄罗斯与朝鲜今年早些时候曾就债务清算问题举行会谈。

朝中社周二报导称：“关于前苏联之前向朝鲜提供的信贷，朝鲜与俄罗斯双方在莫斯科签署了一份重新调整债务条款的协议。”称该协议已于9月17日在莫斯科签署。

俄罗斯《消息报》(Izvestia)曾在2011年报导，俄罗斯将减免朝鲜90%的前苏联债务。一名俄罗斯官员称，作为回报，俄罗斯可以投资朝鲜的能源、医疗和教育领域。（完）