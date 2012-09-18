朝鲜称与俄罗斯签署债务协议

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔9月18日电---朝鲜中央通讯社(KCNA)周二报导称，朝鲜与俄罗斯签署了一份债务协议，但没有就协议条款给出细节。
据估朝鲜拖欠前苏联债务约为110亿美元。据媒体报导，俄罗斯与朝鲜今年早些时候曾就债务清算问题举行会谈。
朝中社周二报导称：“关于前苏联之前向朝鲜提供的信贷，朝鲜与俄罗斯双方在莫斯科签署了一份重新调整债务条款的协议。”称该协议已于9月17日在莫斯科签署。
俄罗斯《消息报》(Izvestia)曾在2011年报导，俄罗斯将减免朝鲜90%的前苏联债务。一名俄罗斯官员称，作为回报，俄罗斯可以投资朝鲜的能源、医疗和教育领域。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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