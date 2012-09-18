版本:
中国
债券 | 2012年 9月 18日 星期二 14:17 BJT

〔欧元债市〕德债期货上涨,因西班牙相关忧虑加剧

路透伦敦9月18日电---德债期货周二开盘上涨,市场担心西班牙开口求援的进程缓慢,促使部分投资者在近期公债急跌后重新买入这类避险资产.

德债期货FGBLc1上涨37个跳动点,报139.37,在周一实现的小幅涨幅基础上续涨,进一步远离昨日所及的五个半月低点.

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐