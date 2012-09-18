〔日本股市〕收低,中日关系紧张重创在华日企抵消日圆下跌影响

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透东京9月18日电---日本股市周二收低,因中日关系紧张重创在中国业务较多的日资企业,不过日圆走贬对市场形成支撑.
日经指数.N225收低0.4%,报9,123.77点.上周五上涨1.8%,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布新的刺激计划.日本市场周一因公共假期休市.
东证股价指数.TOPX收高0.2%,报758.36点.(完)
--编译 程琳;审校 沈以文
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路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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