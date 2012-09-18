版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 14:15 BJT

〔日本股市〕收低,中日关系紧张重创在华日企抵消日圆下跌影响

路透东京9月18日电---日本股市周二收低,因中日关系紧张重创在中国业务较多的日资企业,不过日圆走贬对市场形成支撑.

日经指数.N225收低0.4%,报9,123.77点.上周五上涨1.8%,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布新的刺激计划.日本市场周一因公共假期休市.

东证股价指数.TOPX收高0.2%,报758.36点.(完)

--编译 程琳;审校 沈以文

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐