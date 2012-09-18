〔瑞士经济〕政府调降今年经济增速预估,因全球经济疲弱(更新版)

标题新闻：房利美称将向美财政部派息55亿美元，但警告减企业税或致其亏损并再度寻求政府支持
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
* 瑞士政府将2012年经济增速预估自1.4%调降至1%
* 预计今年通胀率将小幅下滑,料降至负0.5%
* 瑞士将避免明显衰退,因瑞郎汇率上限措施及国内需求
路透苏黎世9月18日电---瑞士政府调降今年经济成长预估,称全球经济放缓的迹象加剧,但认为瑞士经济将不会出现明显衰退,因国内需求稳定且央行对瑞郎汇率设置上限.
为了帮助瑞士免受避险资本因欧元区危机而大量涌入的影响,瑞士央行一年前设定瑞郎兑欧元上限在1.20瑞郎.
"全球经济增长放缓也已波及到了瑞士,"瑞士联邦经济总局(SECO)的经济学家称,"不过,SECO预计瑞士不会出现明显的衰退,主要得益于国内经济稳健及瑞郎兑欧元的汇率上限."
SECO调降瑞士今年经济增速预估至1%,而其6月时预估为成长1.4%.今年通胀率料为负0.5%,此前预估为负0.4%.
长期被视为能抵御欧元区动荡的瑞士,第二季经济却意外萎缩.
SECO的分析师表示,欧洲央行(ECB)买入欧元区公债的计划,已减轻危机进一步恶化的风险.
"不过,除非出现危机的国家成功改革、政府财政稳定提升并且经济竞争力也得到改善,否则要断定欧债危机已经解决还为时过早."他们说.
"金融市场再度失去信心且面临动荡的风险尚未消散."
瑞士央行上周将今年经济成长率预估值下调至增长1%,理由亦是欧元区处于衰退边缘以及美国经济低迷.(完)
--编译 侯向明/洪曦;审校 丁琦/沈以文
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美国公债跟随德债和英债一道反弹 * 股市下跌增加了对公债的需求 * 美联储下周将发布1月FOMC会议记录 路透纽约2月17日 - 美国公债价格周五上涨，因对法国总统大选的担 忧和疲弱的英国经济数据增加了避险意愿，打击股市并提振了对避险美债 的需求。 有报道称，法国左翼阵营的两位主要大选候选人正就可能的合作进行 磋商，可能导致他们中只有一人进入大选第二轮，这在前夜打击了风险意 愿。 英国10年期公债收益率周五跌至三个月低位，此前发布的数据显示， 1月消费者意外减少支出，德债也受到法国大选紧张情绪的提振。 “美国债市得益于海外债市收益率下跌，以及重新评估股市出现的一 些风险交易，”德意志银行Private Wealth Management固定收益交易负 责人Gary Pollack称。 指标10年期美债 价格尾盘上涨8/32，收益率报2.42%，低 于周四尾盘的2.45%。稍早收益率触及2月10日以来最低的2.40%。 本周中段美债收益率急升