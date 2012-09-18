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债券 | 2012年 9月 18日 星期二 14:13 BJT

〔瑞士经济〕政府调降今年经济增速预估,因全球经济疲弱(更新版)

* 瑞士政府将2012年经济增速预估自1.4%调降至1%

* 预计今年通胀率将小幅下滑,料降至负0.5%

* 瑞士将避免明显衰退,因瑞郎汇率上限措施及国内需求

路透苏黎世9月18日电---瑞士政府调降今年经济成长预估,称全球经济放缓的迹象加剧,但认为瑞士经济将不会出现明显衰退,因国内需求稳定且央行对瑞郎汇率设置上限.

为了帮助瑞士免受避险资本因欧元区危机而大量涌入的影响,瑞士央行一年前设定瑞郎兑欧元上限在1.20瑞郎.

"全球经济增长放缓也已波及到了瑞士,"瑞士联邦经济总局(SECO)的经济学家称,"不过,SECO预计瑞士不会出现明显的衰退,主要得益于国内经济稳健及瑞郎兑欧元的汇率上限."

SECO调降瑞士今年经济增速预估至1%,而其6月时预估为成长1.4%.今年通胀率料为负0.5%,此前预估为负0.4%.

长期被视为能抵御欧元区动荡的瑞士,第二季经济却意外萎缩.

SECO的分析师表示,欧洲央行(ECB)买入欧元区公债的计划,已减轻危机进一步恶化的风险.

"不过,除非出现危机的国家成功改革、政府财政稳定提升并且经济竞争力也得到改善,否则要断定欧债危机已经解决还为时过早."他们说.

"金融市场再度失去信心且面临动荡的风险尚未消散."

瑞士央行上周将今年经济成长率预估值下调至增长1%,理由亦是欧元区处于衰退边缘以及美国经济低迷.(完)

--编译 侯向明/洪曦;审校 丁琦/沈以文

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