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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 14:20 BJT

〔韩国股市〕小幅收高,投资者在上周大涨之后重新评估仓位

路透首尔9月18日电---韩国股市周二小幅收高,盘中交投震荡,在上周美国联邦储备理事会(美联储,FED)行动激发大涨之势后,投资者重新评估仓位.

绩优股涨跌互现.权重股三星电子平收,此前从平盘上方回落;现代汽车上升0.2%.

韩国综合股价指数.KS11上涨0.13%,收报2,004.96点.(完)

--编译 王翔琼;审校 张若琪

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