〔韩国股市〕小幅收高,投资者在上周大涨之后重新评估仓位

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透首尔9月18日电---韩国股市周二小幅收高,盘中交投震荡,在上周美国联邦储备理事会(美联储,FED)行动激发大涨之势后,投资者重新评估仓位.
绩优股涨跌互现.权重股三星电子平收,此前从平盘上方回落;现代汽车上升0.2%.
韩国综合股价指数.KS11上涨0.13%,收报2,004.96点.(完)
--编译 王翔琼;审校 张若琪
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路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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