〔澳洲股市〕在清淡交投中小跌0.2%,脱离四个月高位

路透墨尔本9月18日电---澳洲股市周二在清淡交投中小跌0.2%,受矿业类股拖累,因投资者针对近期涨势了结获利,并且中国经济放缓也打压了金属价格. 澳洲周二将铁矿石收入预估下调五分之一,进一步表明该国的矿业在失去动能.[ID:nSB1782654] 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数跌7.4点至4,395.1点,周一曾上涨0.3%并刷新四个月高位.(完) --编译 王洋;审校 丁琦