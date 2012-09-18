《汇市简讯》若英国CPI涨幅高于预期,英镑/美元或将升向1.6300

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
0630GMT * 若英国消费者物价指数(CPI)涨幅高于预期的2.5%,英镑可能升向1.6300 * 如果CPI涨幅高于预期,将对英国鸽派主张11月推出更多量化宽松措施构成打压 * 英国8月CPI将于0830GMT公布 * 1.6275(期权障碍)下方的卖单,周一令英镑走势受限.亚洲交投区间介于1.6232-57 * 1.6212(周一低点),1.6200(期权到期)和1.6175(9月13日高位)提供支撑.(完) --编译 王翔琼; 审校 程琳
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路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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