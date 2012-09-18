美防长称中美应加强军事接洽 降低对峙风险

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月18日电（记者 David Alexander）---美国国防部长帕内塔周二称，中美两国应进行更为密切的军事接洽，以降低双方发生对峙的风险。

帕内塔访问北京与中国军方与政府高官举行会谈，正值中国与日本关于钓鱼岛主权纠纷急剧升级。

他对中国国防部长梁光烈表示，华府与北京应培养更为紧密的军事接洽，以避免可能升级为对峙的误解产生。

“我们的目标是，美国与中国建立世界上最重要的双边关系，而做到这一点的关键在于建立强有力的军事关系，”帕内塔在有记者旁听的会谈上称。

美国国防官员一直抱怨，中国在军力的快速增长问题上不够透明；而中国官员则称，华府以怀疑的态度与“冷战”的措辞对待中国。

“关键在于采取我们正在展开的这种高级别行动，以降低产生误解的风险，并增进理解，扩大两国互信，”帕内塔称。

在过去几天，中国多地爆发反日抗议，部分日本汽车与日餐馆受到冲击。

在向记者开放的讲话中，帕内塔未提及中日钓鱼岛纠纷，但表示美国与中国在地区问题上有共同关心的问题。

“中国是一个太平洋强国，美国也是，在这一地区我们有共同关心的问题，包括与恐怖主义、核扩散、人道主义援助、毒品走势与维护和平有关的问题，以及其他问题，”他说。（完）