〔中国股市〕沪综指缩量收跌,外围不确定因素持续发酵加剧市场卖压

沪综指收盘报2,059.543点,跌18.957点或0.91%,昨日该股指创逾两个月最大单日跌幅.今日沪市A股成交金额435亿元人民币,上日为623亿元.

东北证券分析师沈正阳称,大盘陷入持续回落,市场多空方分化亦有所加剧.

前日因受部分地区民众哄抢食盐消息刺激而大涨的云南盐化(002053.SZ)周二大幅回落,收低6.42%.

但沈正阳认为,整体来看,10月中旬之前仍将是反弹格局."1万亿元基建投资的钱还没配上,需要进一步货币投放的配合,而此窗口料将于10月中旬前出现."他称.

中日钓鱼岛事件持续发酵.中国官方媒体《人民日报》周二针对日本的钓鱼岛"国有化"行为发表文章称,中方将根据事态的发展,针锋相对地采取有力举措,坚定不移地维护国家领土主权.

而外围市场表现亦不佳.美股周一收跌,成交清淡.[.NCN]同期,欧洲股市亦收跌,因交易商锁定获利,令欧股从14个月高位回落,进入一段盘整期,投资者静待西班牙救助的进一步进展,以决定是否在近期大涨后将更多资金投入股市.[.EUCN]

沪深300指数.CSI300收低1.04%,报2,235.239点.沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,240.6点,跌1.61%,成交量为263,029手.(完)