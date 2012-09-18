伊朗将追捕亵渎伊斯兰教先知电影的制片人--副总统

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜9月17日---伊朗媒体周一报导称，伊朗第一副总统拉希米（Mohammad Reza Rahimi）称，伊朗政府将“追捕”亵渎伊斯兰教先知穆罕默德电影短片的制作人。
这部制作于加利福尼亚州、发布在视频分享网站YouTube的视频短片，将伊斯兰教先知穆罕默德描绘成好色之徒和傻子，已在穆斯林世界引发了持续一周的暴力抗议。
据伊朗迈赫尔通讯社（Mehr News Agency）报导，拉希米称：“伊朗伊斯兰共和国政府对这样不当的攻击性行为予以谴责。”
“（伊朗政府）肯定会搜寻、追踪并追捕这个侮辱了全球15亿穆斯林的罪人。”
伊朗官员已要求美国就此事向穆斯林道歉，指出这只是一系列西方国家侮辱伊斯兰教先知的最新事件。
拉希米未透露伊朗将如何追捕该部影片制作人的详情。据伊朗Students通讯社报导，此番言论是拉希米在上周日内阁会议上发表的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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