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债券 | 2012年 9月 18日 星期二 14:54 BJT

〔汽车产业〕欧洲8月汽车销量下滑8.5%,主要厂商中福特表现最差

路透巴黎9月18日电---欧洲8月汽车销量下滑8.5%,为连续第11个月下滑,福特汽车(F.N)、通用汽车(GM.N)和菲亚特FIA.MI销量领跌,一些中档品牌受到意大利、法国和德国等市场下滑的冲击较大.

据总部位于布鲁塞尔的欧洲汽车制造商协会(Association of European Automakers),上月欧洲新车注册量为722,483辆,上年同期则为789,458辆.今年前八个月汽车销量下滑6.6%至859万辆.

8月各主要厂商中福特表现最差,当月销量同比下滑29%.不过作为夏季主要度假月份的8月,欧洲汽车销量通常会触及季节性低点.

通用汽车8月在欧洲销量下滑18%,降幅与菲亚特相当.(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

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