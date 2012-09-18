〔日本个股〕马自达中国工厂复产日期将提前至本周三--新闻发言人

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透上海9月18日电---马自达(7261.T)新闻发言人Naoto Oikawa周二表示,该公司将从周三开始提早恢复南京工厂的生产.
马自达此前曾表示,将从周二开始暂时停产四天.
"在重新检视该计划后,我们决定从明天开始恢复生产."Naoto Oikawa表示,并称临时停产的原因是生产调整.
中国爆发反日示威活动后,包括丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)在内的多家日本制造商均暂时关闭了在华工厂.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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