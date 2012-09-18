〔日本个股〕马自达中国工厂复产日期将提前至本周三--新闻发言人

路透上海9月18日电---马自达(7261.T)新闻发言人Naoto Oikawa周二表示,该公司将从周三开始提早恢复南京工厂的生产.

马自达此前曾表示,将从周二开始暂时停产四天.

"在重新检视该计划后,我们决定从明天开始恢复生产."Naoto Oikawa表示,并称临时停产的原因是生产调整.

中国爆发反日示威活动后,包括丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)在内的多家日本制造商均暂时关闭了在华工厂.(完)