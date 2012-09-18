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市场报道 | 2012年 9月 18日 星期二 15:05 BJT

《汇市简讯》围绕西班牙援助的不确定性打压欧元/英镑

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* 围绕西班牙援助的不确定性打压欧元/英镑

* 10年期西班牙公债收益率(殖利率)接近6.0%,上周低位为5.6%

* 0.8050、0.8040、0.8030处相继有欧元/英镑买盘(美联储会议前高点为0.8028)

* 最近有美国投资者推荐在0.8060做多欧元/英镑,上看0.8290

* 有行权价0.8075的期权到期;0.8100和0.8114为阻力位,后者是9月14日所及高位

(完)

--编译 白云;审校 张明钧

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