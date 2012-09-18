《汇市简讯》围绕西班牙援助的不确定性打压欧元/英镑

* 0.8050、0.8040、0.8030处相继有欧元/英镑买盘(美联储会议前高点为0.8028)

* 最近有美国投资者推荐在0.8060做多欧元/英镑,上看0.8290

* 有行权价0.8075的期权到期;0.8100和0.8114为阻力位,后者是9月14日所及高位