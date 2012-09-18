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货币新闻 | 2012年 9月 18日 星期二 15:23 BJT

〔中国金融〕8月外汇占款减少174亿元,财政存款增加406亿元--央行

路透北京9月18日电---根据中国人民银行最新数据计算可得,今年8月末金融机构外汇占款余额

为256,400.83亿元,据此计算,当月外汇占款减少174.34亿元.

央行同时公布的数据显示,8月末财政性存款余额为36,201.77亿元,当月增加405.74亿元.

上述两项数据表明,8月份市场因此减少的流动性约580亿元,延续7月的双重抽离态势,但小于上月的4,312亿元.

以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况:

2012年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

财政性存款(亿元) 406 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503

外汇占款(亿元) -174 -38.2 491 234 -606 1,246 251 1,409

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反.

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.(完)

参看详情,可点选中国人民银行网站(here)

--发稿 张胜男; 审校 黄凯

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