〔国际油市〕布兰特原油不太可能升破每桶120美元--维多公司高管

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透日内瓦9月18日电---石油交易商维多公司高管周二表示,布兰特原油价格不太可能升破每桶120美元,因石油供应充足且经济增长缓慢.
"我觉得当前接近(每桶)120美元的价格处于区间高端...我认为布兰特原油将在100至120美元的区间交投,"维多公司执行董事David Fransen在日内瓦发表演讲称.
总部位于日内瓦的维多公司是全球最大的石油交易商,2011年营收接近3,000亿美元.(完)
--编译 丁琦;审校 张若琪
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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