〔国际油市〕布兰特原油不太可能升破每桶120美元--维多公司高管

路透日内瓦9月18日电---石油交易商维多公司高管周二表示,布兰特原油价格不太可能升破每桶120美元,因石油供应充足且经济增长缓慢.

"我觉得当前接近(每桶)120美元的价格处于区间高端...我认为布兰特原油将在100至120美元的区间交投,"维多公司执行董事David Fransen在日内瓦发表演讲称.

总部位于日内瓦的维多公司是全球最大的石油交易商,2011年营收接近3,000亿美元.(完)