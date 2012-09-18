《综述》钓鱼岛主权争议恰逢九一八,反日活动已导致多家日企关闭业务

* 中国称日本登上钓鱼岛是严重挑衅

* 中国保留"采取进一步措施的权利"

* 中国各地发生反日抗议活动

* 日本企业关闭在中国的工厂和商舖

记者 白宾/Antoni Slodkowski 编译 王洋/王翔琼/丁琦

路透北京9月18日电---反日抗议活动周二继续在中国各地进行,部分日本企业不得不暂停在中国的业务.中日两国间的钓鱼岛主权归属争议,在九一八事件纪念日升温.

亚洲两大经济体之间的关系严重受损,两名日本人登上钓鱼岛,更让中国各地的反日情绪进一步蔓延.

中国迅速对登岛一事做出回应,称此为严重挑衅,向日方提出了严正交涉,并表示保留"采取进一步措施"的权利.

中日双方对钓鱼岛群岛(日称尖阁列岛)的主权归属争议,已导致大规模反日抗议活动.旅居中国的日本人担心,反日活动可能会在周二稍晚升温.

日本在华企业已纷纷关闭店面或停产,而日本驻华使馆再次被示威者包围,他们投掷水瓶、挥动五星红旗并高喊反日口号.

知名日本企业成了示威者的目标.汽车制造商丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)店面在受到攻击后暂停了部分业务.

从马自达和三菱汽车到Panasonic和Fast Retailing等其他日本公司亦关闭在华工厂和商店,导致其在日本市场的股价下跌,并促使信用评级机构惠誉警告称,这种形势或损及一些汽车和技术公司的评级.

日立建机(6305.T)已经从中国召回25名员工,因反日抗议活动升温.[ID:nSB1783226]

这场争端已导致在中国业务较多的日本公司股价在东京市场重挫,令外界担心可能对中日经贸关系带来更大影响.铂金(白金)价格亦下滑,交易商表示这部分归因在华日本汽车工厂生产受阻.铂金可被用于汽车催化剂.

中日两国分别为全球第二和第三大经济体,双边贸易总额约为3,450亿美元.

虽然没有日本公司撤出在华投资的传言,但一些专家认为,反日情绪或促使企业从较长期的角度重新考虑在华投资问题.

"撤资是不可能的,但在中国经营的成本显然已变得高出很多,因此这块成本计算应该会影响到(投资决定),"日本庆应大学东亚研究所的主管Yoshihide Soeya表示.

马自达(7261.T)已暂停了在南京工厂的生产,三菱汽车(7211.T)也表示,周二将暂停一家中国工厂的运转.这两家公司都在中国拥有合资企业.雅马哈发动机株式会社(7272.T)也表示,暂停四家中国工厂的业务.

电子业巨擘Panasonic(6752.T)已暂停在中国的两家电子配件工厂的生产,并关闭了另一家工厂,通知员工回家,此前工厂遭到反日抗议人士的攻击.电子零部件厂商欧姆龙(Omron)6645.OS周二表示,周一晚间已暂停广州的汽车零件工厂.[ID:nSB1781166][ID:nSB1783472]

日本超市业者永旺(Aeon)(8267.T)周二表示,中国的反日示威活动升温以来,已将位于中国的35家店铺关闭30家.而服装零售商Fast Retailing(9983.T)当日关闭了其在中国大陆145家优衣库店面的四分之一左右.建筑机械制造商小松制作所(6301.T)表示,由于中国爆发反日活动,目前已暂停三家中国山东工厂的运转,但预计影响不大.[ID:nSB1783098] (完)