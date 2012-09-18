〔中国金融〕8月外汇占款续减且规模扩大,资本流出或成常态(更新版)

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* 8月外汇占款续减174亿元,规模较上月扩大

* 财政存款增加406亿元,较上月大幅好转

* 外汇占款减少趋势有望延续

路透北京9月18日电---中国连续两个月出现外汇占款减少,财政存款增加的流动性双重收紧作用力.分析人士预计,外汇占款减少趋势将在人民币贬值背景下延续,而财政存款压力则呈现8、9月逐月缓解态势.

根据中国人民银行最新数据计算可得,今年8月末金融机构外汇占款余额为256,400.83亿元,据此计算,当月外汇占款减少174.34亿元.央行同时公布的数据显示,8月末财政性存款余额为36,201.77亿元,当月增加405.74亿元.

上述两项数据表明,8月份市场因此减少的流动性约580亿元,延续7月的双重抽离态势,但小于上月的4,312亿元.

"财政存款历年(09-11年)8月一般都是1,000-1,500亿的增加.今年400多亿,已经减少很多.这意味着这个口径的基础货币其实是增加近千亿的."上海某大型券商外汇分析师称.

2008年以来的数据显示,9月当月财政会投放2,400亿元左右的资金,对市场释放流动性的水龙头有望放宽.

但外汇占款的减少幅度较上月扩大,AETOS艾拓思资本集团高级分析师陈迪认为,人民币贬值趋势未出现根本性扭转的情况下,未来资本流出,外汇占款减少的趋势将延续.

"中日地缘政治影响,美国QE3的推出,都将增强投资者对美元安全性的偏好."他表示.

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮则表示,过去10年货币创造都是靠外汇占款,包括金融市场运行流动性也是外汇占款来决定的,现在情况下,资金面肯定比较紧张.

刘东亮个人并认为十八大之前会维持现有政策,即逆回购为主,降准也不能说不可能,但为辅,主要以数量型工具为主.也就是逆回购为主,且逆回购的期限也延长了.

在央行公开市场滚动逆回购操作的支持下,银行间市场8月七天期质押式利率小幅回落.中国货币网数据显示,8月七天期质押式回购加权平均利率为3.4779%,7月和6月均值分别为3.4909%和3.2280%.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周推出新一轮大规模货币刺激计划(QE3),称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1778190]

刘东亮认为,QE3等等因素对于人民币预期和资本外流的影响不会太大,不认为出了QE3就会有热钱重新流入,这些资金留在母公司或者母国去维持正常经营,因为本身他们的流动性是相对比较紧张的,中国出现资本流出是很正常的.

以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况:

2012年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

财政性存款(亿元) 406 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503

外汇占款(亿元) -174 -38.2 491 234 -606 1,246 251 1,409

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反.

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.(完)

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