修正:〔日本债市〕公债价格全线走软,因日圆下跌令央行政策宽松预期减弱

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
(更正第一个提示点错字,应为"超长期"公债)
* 收益率曲线趋陡,因超长期公债不及中短期表现
* 10年期、30年期收益率之差扩大至2008年3月来最高
路透东京9月18日电---日本公债价格周二全线走跌,因对日本央行将于本周放宽政策的预期降温,不过股市走软扶助指标公债收益率(殖利率)脱离日高.
日本央行为期两天的政策会议将于周三结束,策略师对是否会有新的刺激举措看法不一.
多数人预计日本央行对国内经济的看法会更加黯淡,从而使政策宽松预期继续存在.有人认为,日本央行或将采取行动遏制日圆升势.上周美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出积极的经济刺激政策后,日圆兑美元一度大涨至七个月高位.
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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