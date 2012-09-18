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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 15:42 BJT

修正:〔日本债市〕公债价格全线走软,因日圆下跌令央行政策宽松预期减弱

(更正第一个提示点错字,应为"超长期"公债)

* 收益率曲线趋陡,因超长期公债不及中短期表现

* 10年期、30年期收益率之差扩大至2008年3月来最高

路透东京9月18日电---日本公债价格周二全线走跌,因对日本央行将于本周放宽政策的预期降温,不过股市走软扶助指标公债收益率(殖利率)脱离日高.

日本央行为期两天的政策会议将于周三结束,策略师对是否会有新的刺激举措看法不一.

多数人预计日本央行对国内经济的看法会更加黯淡,从而使政策宽松预期继续存在.有人认为,日本央行或将采取行动遏制日圆升势.上周美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出积极的经济刺激政策后,日圆兑美元一度大涨至七个月高位.

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