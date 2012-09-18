(重温稿)《中国新债预测》10年续发国债收益率预测均值为3.53%,需求或较旺

* 招标品种: 今年第15期10年国债续发

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(19日)9:30-10:30

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 3.50%-3.56%

* 预测均值: 3.53%(按各家机构预测值平均)

路透上海9月18日电---中国财政部周三将续招标发行10年期固息国债.路透调查显示,经过前期连续调整,中长期国债已显露一定配置价值,今日二级市场现券收益率明显走低即是明证,明日该期续发国债需求或较旺,中标收益率预测均值为3.53%.

交易员表示,美联储宣布推出QE3(第三轮量化宽松)后,市场目光重新转向疲弱的经济表现上来,风险资产的升势已现疲态,这也有利于近期债市回暖.

"刚才(二级市场)收益率又下去了一些,标位又要往下调了,(明日中标收益率)可能在3.50%左右,计划赶不上变化,"北京一大型券商分析师称.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种最新收益率报在3.5717%;二级市场上,今年第15期记账式国债CN120015=CFXS目前最新成交对应收益率CN120015=CFXS在3.5050%,上日尾盘为3.58%.

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(15期)国债相同.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该续发行国债9月20日开始续发行,9月24日续发行结束,续发行部分从9月26日起与原发行部分合并上市交易.

财政部于8月22日招标发行的第15期10年国债发行量300亿元,起息日为8月23日,票面利率3.39%,按半年付息.(完)