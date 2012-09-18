〔日本股市〕日经指数收低,投资者关注在华日企前景(更新版)

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
(新增细节)
* Fast Retailing股价受挫,因优衣库关闭更多中国店面
* 日产汽车触及七周低点,此前暂停在华生产
* 日圆走软提振部分出口股,佳能与马自达上涨
路透东京9月18日电---日本股市周二收低,因中日关系紧张重创在中国业务较多的日资企业,不过日圆走贬对市场形成支撑.
若中国反日示威活动加剧,或者围绕钓鱼岛问题的争端升级,则与中国相关的日资企业或将进一步下跌,因其来自中国的利润或承压.
但分析师称,若事态迅速解决,则相关日企周二的跌势就会成为投资者的买入良机.
"中国因素有两面性:如果形势持续,就将打压日经指数;如果问题很快解决,就可能引发回补."Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki Doshida指出.
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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