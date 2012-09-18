〔日本股市〕日经指数收低,投资者关注在华日企前景(更新版)

(新增细节)

* Fast Retailing股价受挫,因优衣库关闭更多中国店面

* 日产汽车触及七周低点,此前暂停在华生产

* 日圆走软提振部分出口股,佳能与马自达上涨

路透东京9月18日电---日本股市周二收低,因中日关系紧张重创在中国业务较多的日资企业,不过日圆走贬对市场形成支撑.

若中国反日示威活动加剧,或者围绕钓鱼岛问题的争端升级,则与中国相关的日资企业或将进一步下跌,因其来自中国的利润或承压.

但分析师称,若事态迅速解决,则相关日企周二的跌势就会成为投资者的买入良机.

"中国因素有两面性:如果形势持续,就将打压日经指数;如果问题很快解决,就可能引发回补."Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki Doshida指出.