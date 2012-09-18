〔企业并购〕都乐食品以17亿美元现金向伊藤忠出售两项业务(更新版)

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
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路透东京9月18日电---全球最大蔬果生产商都乐食品DOLE.N将以17亿美元现金,向日本贸易商社伊藤忠商事(8001.T)出售两项业务.此项交易不仅能够帮助都乐食品减轻沉重的债务负担,还能扩大伊藤忠商事在中国等新市场的食品业务.
由于旗下销量最大的产品--香蕉的需求剧烈波动而且价格较低,都乐食品处境艰难.是次出售全球包装食品及亚洲新鲜果蔬业务,应能大幅削减其17亿美元的净债务,并为重组提供资金.
"日本市场的增长将十分缓慢,但中国和其它亚洲市场则蕴含增长契机,而伊藤忠已通过顶新集团(Ting Hsin)等在中国建立配送网络,"Natural Resources Research Institute主席Akio Shibata称.
日本第三大贸易公司--伊藤忠拥有顶新的股权,且将通过此次交易获得都乐在中国东部和东北部的熟化和配送中心.
伊藤忠还将获得都乐在中国、韩国、菲律宾、台湾和泰国等亚洲地区的香蕉和其他水果种植园、罐头厂和加工厂的控制权.此外,伊藤忠将拥有DOLE商标在全球包装食品,以及亚洲、澳洲和新西兰新鲜果蔬业务上的独家使用权.
都乐全球包装食品业务和亚洲新鲜果蔬业务的营收约达25亿美元.全球包装食品业务包括罐装菠萝(凤梨)和冷冻水果业务.(完)
--编译 许娜;审校 王洋
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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