〔企业并购〕都乐食品以17亿美元现金向伊藤忠出售两项业务(更新版)

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路透东京9月18日电---全球最大蔬果生产商都乐食品DOLE.N将以17亿美元现金,向日本贸易商社伊藤忠商事(8001.T)出售两项业务.此项交易不仅能够帮助都乐食品减轻沉重的债务负担,还能扩大伊藤忠商事在中国等新市场的食品业务.

由于旗下销量最大的产品--香蕉的需求剧烈波动而且价格较低,都乐食品处境艰难.是次出售全球包装食品及亚洲新鲜果蔬业务,应能大幅削减其17亿美元的净债务,并为重组提供资金.

"日本市场的增长将十分缓慢,但中国和其它亚洲市场则蕴含增长契机,而伊藤忠已通过顶新集团(Ting Hsin)等在中国建立配送网络,"Natural Resources Research Institute主席Akio Shibata称.

日本第三大贸易公司--伊藤忠拥有顶新的股权,且将通过此次交易获得都乐在中国东部和东北部的熟化和配送中心.

伊藤忠还将获得都乐在中国、韩国、菲律宾、台湾和泰国等亚洲地区的香蕉和其他水果种植园、罐头厂和加工厂的控制权.此外,伊藤忠将拥有DOLE商标在全球包装食品,以及亚洲、澳洲和新西兰新鲜果蔬业务上的独家使用权.

都乐全球包装食品业务和亚洲新鲜果蔬业务的营收约达25亿美元.全球包装食品业务包括罐装菠萝(凤梨)和冷冻水果业务.(完)