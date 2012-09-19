(重温稿)《台湾新债预测》10年公债101/9得标利率料在1.190-1.2125%

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透台北9月18日电---在美国第三轮量化宽松政策(QE3)恐令债市转空,但台湾资金又因过剩,邮局与银行等实质买盘必须补券等多空因素交错下,路透调查显示,台湾周三将标售的10年期公债101/9A01109=TWO得标利率将落在1.190-1.2125%.
以下为交易员观点整理:
* 发行量仅350亿台币,筹码面有利多方
* 空单未平仓约100亿台币,仅有250亿供实质买盘分食
* QE3恐造成通膨问题,债市中期料走空
* 经济恐在谷底持续盘据,养券需求仍强
以下为预测得标利率区间:
* 1.190-1.2125%.最低预估在1.180%,最高在1.220%.
最新报价:
* 101/9发行前交易殖利率周二小跌0.25个基点,报1.2005%.该券发行前交易期间的殖利率区间在1.160-1.2095%.
以下为交易商对101/9期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
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元富证券 1.190 1.220
华南永昌证券 1.210 1.220
国际票券 1.190 1.220
中国信托商银 1.195 1.215
台北富邦银 1.180 1.210
彰化银行 1.180 1.200
外商银行 1.190 1.210
大型金融机构 1.190 1.210
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中值 1.190 1.2125 (完)
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--记者 董永年; 审校 曾祥进
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。