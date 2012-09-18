路透伦敦9月18日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:在下一道费波纳奇回档区域1.3150/80(2012年走势的61.8%回档技术位)下方整固.考虑到近期已大幅上扬,我们持谨慎的观点,不过技术指标仍然向好,上档也存在压力.若突破1.3180,则可能进一步瞄准1.3483/1.3540.此为多重阻力交会之处(费波纳奇回档技术位、今年高位、200周移动均线),我们预计这道阻力将在上方坚守,上冲也不会有结果.在200日移动均线1.2829上方市场仍有买盘.

美元/日圆:开始蚕食6个月阻力线,若要进一步确认升势,也需要突破9月初高位79.04,不过这一水准目前已暴露无遗.若突破则瞄准8月高位79.66和之后的6月高位80.63.稍长时期我们预计将回升至2012年高位84.19.当前下档方面在78.00有良好的支撑,其次是近期低点77.65和77.13.

英镑/美元:有望升至4月高位1.6302,这也是2010年11月高位,还有1.6298.我们预计在第一波测试中这些水准将守住...1.6302上方则存在进一步升至2009-2012年阻力线1.6505的空间1.6088(微小费波纳奇回档位)日内有买盘,不过保持案子1.5943上方的同时,偏于上档的走势仍在.

纽约 当日 今年来 2011年

0824GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3077 1.3116 -0.30 +1.02 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.69 78.68 +0.01 +2.27 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 102.92 103.23 -0.30 +3.36 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9266 0.9275 -0.10 -1.17 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6230 1.6246 -0.10 +4.47 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9754 0.9746 +0.08 -4.31 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0424 1.0473 -0.47 +1.95 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8254 0.8259 -0.06 +6.04 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.030 82.400 -0.45 +4.31 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.950 65.000 -0.08 +8.56 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 127.71 127.90 -0.15 +6.84 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2623 1.2656 -0.26 -3.83 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王洋; 审校 高琦

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