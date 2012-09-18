〔中国债市〕利率债收益率止升回落,消息面淡静观望明日新债结果

路透上海9月18日电---中国银行间债市周二国债等利率产品收益率止升回落,其中三及七年国债等收益率跌势较为明显.交易员认为,今日走势或是对此前QE3推出后所受冲击的一种修正,持续性尚不确定.在淡静消息面下,整体方向依旧不明,暂时还要先观望明日将招标的两期新债结果.

自上周四美联储推出第三轮量化宽松政策(QE3)后,中国债市现券收益率连续上行,因前者可能提升未来通胀忧虑,抑制中国央行货币政策放松空间.

今日国债等利率产品收益率回落相对明显.对此,华北一银行交易员认为,"我觉得是(对前几天走势的)修正吧,没看到其他的消息."

她并称,目前机构对后市方向性不太明朗,只能先观望明日将招标的两期新债结果,看看能否提供短期的有效指引.

财政部和进出口银行明日将分别招标发行两期新债.其中机构对10年期续发国债的收益率预测均值为3.53%;[ID:nSB1783466]进出口行七年期增发债的收益率预测均值为4.19%.[ID:nSB1783454]

上海一银行交易员则指出,目前来看,中国推出新的宽松政策遥遥无期,在机构心态依旧较为谨慎的情况下,随着收益率的下行,会导致更多的卖盘出现,因此这种收益率跌势的持续性存疑.

剩余期限约2.6年的国债120007券最新成交tCN120007=CFXS在3.1400%,较上日尾盘的3.2050%跌逾6个基点(bp);剩余约6.72年的国债120010券最新成交tCN120010=CFXS在3.4350%,上日尾盘为3.5100%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.9344 3.1481

上日 2.7308 3.2418

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.0100/2.9370

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7481/2.6731

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.2780/3.2280 (完)

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