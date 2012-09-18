研究人员发现电脑新病毒,有证据显示与美国有关

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿9月17日电---研究人员发现有证据显示美国可能已研发出三款此前不为人知的的电脑病毒，以供间谍活动或网络战使用。

这些发现可能加强外界对美国网络技术使用的认识，即美国政府对网络技术的使用比之前认识更为宽泛，不仅限于之前所认为的仅使用在扩展在中东的利益上。2010年攻击伊朗核项目的Stuxnet Trojan和今年5月发现的网络监视工具Flame，都被认为与美国有关联。

美国防病毒软件制造商赛门铁克（Symantec Corp）(SYMC.O)和俄罗斯的卡巴斯基实验室（Kaspersky Lab）周一称，他们已发现的证据显示，Flame的操作者可能已研发出其它三款尚未被发现的病毒。

这两家公司拒绝对谁是Flame的幕后推手发表评论。但西方现任及前国家安全官员曾告诉路透，美国在研制Flame过程中发挥过作用。《华盛顿邮报》曾报导称，以色列也有参与此事。

眼下，这两家公司对新发现的病毒还知之甚少，只知道其中一款目前已被部署在中东。他们也不确定这些恶意软件的用途。

据卡巴斯基实验室称，伊朗和黎巴嫩有十几台电脑感染了其中一款新近发现的恶意病毒，这些电脑正试图连接命令控制服务器。（完）