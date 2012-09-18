〔中国债市〕人民币利率互换下跌,获利需求配合明日新债乐观预期推动

路透北京9月18日电---中国人民币利率互换(IRS)周二下跌.市场人士表示,经历之前持续上涨后,IRS利率水平已处高位,市场并未在通胀预期中纠结太久,获利需求浮现;另外,基于对周三10年国债结果的乐观预期,现券收益率也下行,以上两因素共同推动IRS利率下行.

"IRS利率技术调整,之前上涨就很莫名,现在(利率)涨很多了,大家回过味来."上海一外资银行交易员称,"经济也不是那么好,QE也不会像想象的那么给力,很快传导(通胀)过来."

北京一国有银行交易员则表示,虽然今日资金面不是很宽松,但基准七天质押式回购加权利率有所下跌,亦有助于与其相连接的IRS利率下行.

人民币海外无本金交割市场利率互换报价CNNDIRS=今日亦全线大跌,其中基于七天期回购的五年期利率报价CNNDIRS5Y=大跌逾10个基点(bp)至3.04%/3.14%.

"离岸跟着onshore(在岸)一起跌."香港一外资银行交易员称,"之前有些机构pay(付固定债收浮动债)蛮多,现在涨这么高,获利的兴趣足,很多都offer(付浮动债收固定债)得很厉害;另外就是明天有新债招标,现券那边也下来了.两个因素都有影响."

美国祭出大规模购债行动QE3,对于全球第二大经济体的中国而言如一把双刃剑,在面临通胀随时可能反弹且经济落底时点尚不明时,中国宏观调控将更多取决于自身的情况.[ID:nSB1778590]

银行间市场周二主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS走势出现分化,其中隔夜加权利率上涨20个基点(bp),七天则下跌近10个bp.[CN/CN]

财政部和进出口银行明日将分别招标发行两期新债.其中机构对10年期续发国债的收益率预测均值为3.53%;[ID:nSB1783466]进出口行七年期增发债的收益率预测均值为4.19%.[ID:nSB1783454]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.2950/3.4300 3.1580/3.2440 3.1800/3.2680 3.2580/3.3480 3.2800/3.5825

周一 3.3100/3.4380 3.1800/3.2792 3.2400/3.3383 3.3167/3.4167 3.3220/3.6000

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变动 -0.0150/-0.0080 -0.0220/-0.0352 -0.0600/-0.0703 -0.0587/-0.0687 -0.0420/-0.0175

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)