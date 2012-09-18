IE浏览器发现新漏洞,专家建议暂停使用

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿9月17日电---电脑安全专家呼吁个人电脑用户暂停使用微软(MSFT.O)IE浏览器，称该浏览器新发现的一个漏洞易让电脑受到黑客攻击。
信息安全公司Rapid7的技术经理Tod Beardsley称：“不法分子能利用这一漏洞在你的电脑上进行非法活动，他们能读取电脑上你能读取的所有文件。”
微软在一份声明中回应称：“我们正在积极调查这些报告，将会采取必要措施帮助保护用户。”
安全专家称，电脑用户应当避免使用IE浏览器。
“在问题解决前，电脑用户可暂时使用其它浏览器，要么就冒险试试吧，”日本杀毒软件制造商趋势科技（Trend Micro）(4704.T)的高级安全威胁研究员Paul Ferguson说。
根据卢森堡e-Business & Resilience Centre安全顾问Eric Romang的博客，他上周五调查疑似遭黑客利用的服务器时发现了这个漏洞。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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