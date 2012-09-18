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债券 | 2012年 9月 18日 星期二 17:17 BJT

〔伦敦美债〕公债价格上扬,公债收益率虽下跌但后市料将走升

路透伦敦9月18日电---美国公债价格周二在欧洲市场上扬,因近期大跌后投资者逢低吸纳,不过临近年底时公债收益率(殖利率)似乎将走升.

美国10年期公债收益率US10YT=RR下跌3个基点至1.82%;30年期公债收益率US30YT=RR几无变动,报3.03%.

"我们看到上周末结束前,风险市场一直强劲上扬.我们似乎将稍事休整,因市场正评估欧洲央行和美联储举措,"RIA Capital Markets债券策略师Nick Stamenkovic称.

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