麦肯锡称印尼到2030年或成全球第七大经济体

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达9月18日电---麦肯锡全球研究院（McKinsey Global Institute）周二称，如果印度尼西亚能趁国内消费阶层快速壮大之机提高经济增长率，该国到2030年将超越英国成为全球第七大经济体。

该研究院称，印尼人口年轻化、不断推进的城市化和中产阶级收入持续增长，这些都有利于经济增长。

到2030年时，印尼将新增9,000万消费者，服务业规模将达到1.1万亿美元。

该研究院称，印尼若想充分挖掘经济增长潜力，就必须克服长期的保护主义、过度管制及交通基础设施落后等抑制经济增长的因素。批评人士认为，腐败也是阻碍印尼经济增长的一大因素。

印尼人口数量位居世界第四，是全球第16大经济体。该国还是东南亚最大的经济体，并分别于去年12月和今年1月被两家评级机构给予投资级债券评级。

麦肯锡称，印尼劳动力需技能更为熟练，以实现经济增长目标。

麦肯锡印尼公司的Arief Budiman对路透称：“未来20年，我们将需要增加6,000万熟练和半熟练工人。这是很大的数量，除了工人素质外，我们还需要满足这一数量。”（完）