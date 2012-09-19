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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 08:49 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国财政部300亿元人民币10年期续发国债9:30-10:30招标,中标收益率预测均值3.53%
  进出口行120亿元七年期增发固息债10:00-11:00招标,中标收益率预测均值4.19%
  华电国际(1071.HK)(600027.SS)30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),中行和北京银行主承
  中国铝业(2600.HK)(601600.SS)20亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),招行和兴业银行主承
  国家电网50亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和兴业银行主承
  上海华谊集团40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工行和交行主承
  美邦服饰(002269.SZ)8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招行和民生银行主承
  北大荒(600598.SS)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承
  龙城旅游控股集团3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),南京银行主承
  甘肃建投控股集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),工商银行主承
  吉林森林工业集团8.7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承
  聊城国资投资集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
  广州电器装备集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行和农业银行主承
  江苏交通控股公司15亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA),招商银行主承
  大沽化工4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
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  二、新债上市:

  财政部300亿元三年期固息国债120017,票面利率3.10%
  国家开发银行60亿元一年期固息债120238,票面利率3.19%
  农业发展银行170亿元五年期固息债120417,票面利率3.80%
  重庆南川区惠农投资公司10亿元七年期固息债1280271,票面利率7.35%
  库尔勒城建集团12亿元六年期固息债1280277,票面利率7.48%
  株州高科集团10亿元七年期固息债1280278,票面利率7.50%
  铁道部100亿元七年期固息债1280279,票面利率4.58%
  铁道部100亿元20年期固息债1280280,票面利率5.14%
  南方工业集团19亿元九个月期超短融011221002,票面利率4.10% 
  中国北车601299.SS20亿元九个月期超短融011228003,票面利率4.19% 
  国泰君安证券20亿元三月期短融071202002,票面利率3.96% 
  东方集团(600811.SS)5亿元一年期短融041262035,票面利率6.05% 
  中丝集团4亿元一年期短融041266009,票面利率5.35% 
  天瑞集团水泥公司5亿元三年期中票1282346,票面利率5.90%
  安徽高速公路控股集团10亿元五年期中票1282347,票面利率5.15%
  绍兴中国轻纺城市场开发公司18.5亿元五年期中票1282348,票面利率6.50%
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  三、缴款: 

  石狮国投8亿元七年期固息债1280284,票面利率7.40%
  台州椒江区国资经营公司10亿元八年期固息债1280285,票面利率7.46%
  无锡建设发展投资公司12亿元七年期固息债1280289,票面利率6.60%
  财政部代发206亿元三年期固息地方债129109,票面利率3.47%
  财政部代发210亿元五年期固息地方债129110,票面利率3.58%
  中国外运(0598.HK)20亿元九个月期超短融
  中信证券(600030.SS)(6030.HK)50亿元三月期短融071203002,票面利率3.96%
  敦煌种业(600354.SS)1.3亿元一年期短融
  天音控股(000829.SZ)3亿元一年期短期融资券
  四川水电投资经营集团5亿元一年期短融
  金隅股份(2009.HK)(601992.SS)10亿元一年期短融
  华映科技(000536.SZ)2.5亿元一年期短融
  厦门海翼集团14亿元一年期短融
  中煤能源(1898.HK)(601898.SS)50亿元七年期中票
  陕西煤化工集团40亿元五年期中票
  厦门翔业集团5亿元三年期中票
  中国华能集团15亿元10年期中票
  临沂矿业集团5亿元五年期中票
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  四、还本付息:
  
  北京银行(601169.SS)25亿元五年期固息金融债082002付息,票面利率4.95%
  北京银行75亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债082003付息,基本利差0.95%
  浙江恒逸集团8亿元三年期中票1082163付息,票面利率3.68%
  国家开发银行150亿元三年期固息金融债110251付息,票面利率4.64%
  重庆化医控股9亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182253付息,基本利差3.49%
  甘肃公路航空旅游集团30亿元七年期中票1182254付息,票面利率7.20%
  太钢不锈(000825.SZ)20亿元三年期中票1182255付息,票面利率5.95%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国证券报周三报导,中国证监会相关负责人表示,十二五期间(2011-2015年)资本市场
将推进十五项重点工作,包括大力发展三个市场,即场外市场、债券市场和衍生品市场.
[ID:nSB1784906] 
  --美国财政部最新公布的数据显示,截止7月末,中国持有的美国国债达11,496亿美元,环比
增持26亿美元;当月中国继续小幅减持了以"两房"为主的美国机构债.[ID:nSB1784966]
  --国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年8月人民币实际有效汇率指数为108.36,
较7月环比跌0.3%,为四个月最低水准.[ID:nSB1785026] 
  --国家统计局9/27公布1-8月规模以上工业企业利润               
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 边竞; 审校 李宏薇/刘昕

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