《中国债券市场每日交易备忘》--9月19日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部300亿元人民币10年期续发国债9:30-10:30招标,中标收益率预测均值3.53% 进出口行120亿元七年期增发固息债10:00-11:00招标,中标收益率预测均值4.19% 华电国际(1071.HK)(600027.SS)30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),中行和北京银行主承 中国铝业(2600.HK)(601600.SS)20亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),招行和兴业银行主承 国家电网50亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和兴业银行主承 上海华谊集团40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工行和交行主承 美邦服饰(002269.SZ)8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招行和民生银行主承 北大荒(600598.SS)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 龙城旅游控股集团3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),南京银行主承 甘肃建投控股集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),工商银行主承 吉林森林工业集团8.7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 聊城国资投资集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 广州电器装备集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行和农业银行主承 江苏交通控股公司15亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA),招商银行主承 大沽化工4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部300亿元三年期固息国债120017,票面利率3.10% 国家开发银行60亿元一年期固息债120238,票面利率3.19% 农业发展银行170亿元五年期固息债120417,票面利率3.80% 重庆南川区惠农投资公司10亿元七年期固息债1280271,票面利率7.35% 库尔勒城建集团12亿元六年期固息债1280277,票面利率7.48% 株州高科集团10亿元七年期固息债1280278,票面利率7.50% 铁道部100亿元七年期固息债1280279,票面利率4.58% 铁道部100亿元20年期固息债1280280,票面利率5.14% 南方工业集团19亿元九个月期超短融011221002,票面利率4.10% 中国北车601299.SS20亿元九个月期超短融011228003,票面利率4.19% 国泰君安证券20亿元三月期短融071202002,票面利率3.96% 东方集团(600811.SS)5亿元一年期短融041262035,票面利率6.05% 中丝集团4亿元一年期短融041266009,票面利率5.35% 天瑞集团水泥公司5亿元三年期中票1282346,票面利率5.90% 安徽高速公路控股集团10亿元五年期中票1282347,票面利率5.15% 绍兴中国轻纺城市场开发公司18.5亿元五年期中票1282348,票面利率6.50% ============================================================================== 三、缴款: 石狮国投8亿元七年期固息债1280284,票面利率7.40% 台州椒江区国资经营公司10亿元八年期固息债1280285,票面利率7.46% 无锡建设发展投资公司12亿元七年期固息债1280289,票面利率6.60% 财政部代发206亿元三年期固息地方债129109,票面利率3.47% 财政部代发210亿元五年期固息地方债129110,票面利率3.58% 中国外运(0598.HK)20亿元九个月期超短融 中信证券(600030.SS)(6030.HK)50亿元三月期短融071203002,票面利率3.96% 敦煌种业(600354.SS)1.3亿元一年期短融 天音控股(000829.SZ)3亿元一年期短期融资券 四川水电投资经营集团5亿元一年期短融 金隅股份(2009.HK)(601992.SS)10亿元一年期短融 华映科技(000536.SZ)2.5亿元一年期短融 厦门海翼集团14亿元一年期短融 中煤能源(1898.HK)(601898.SS)50亿元七年期中票 陕西煤化工集团40亿元五年期中票 厦门翔业集团5亿元三年期中票 中国华能集团15亿元10年期中票 临沂矿业集团5亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 北京银行(601169.SS)25亿元五年期固息金融债082002付息,票面利率4.95% 北京银行75亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债082003付息,基本利差0.95% 浙江恒逸集团8亿元三年期中票1082163付息,票面利率3.68% 国家开发银行150亿元三年期固息金融债110251付息,票面利率4.64% 重庆化医控股9亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182253付息,基本利差3.49% 甘肃公路航空旅游集团30亿元七年期中票1182254付息,票面利率7.20% 太钢不锈(000825.SZ)20亿元三年期中票1182255付息,票面利率5.95% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周三报导,中国证监会相关负责人表示,十二五期间(2011-2015年)资本市场 将推进十五项重点工作,包括大力发展三个市场,即场外市场、债券市场和衍生品市场. [ID:nSB1784906] --美国财政部最新公布的数据显示,截止7月末,中国持有的美国国债达11,496亿美元,环比 增持26亿美元;当月中国继续小幅减持了以"两房"为主的美国机构债.[ID:nSB1784966] --国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年8月人民币实际有效汇率指数为108.36, 较7月环比跌0.3%,为四个月最低水准.[ID:nSB1785026] --国家统计局9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 边竞; 审校 李宏薇/刘昕
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。