〔中港股市〕恒指从四个半月高位回落,内地市场跌至近两周低位

* 恒生指数下跌0.3%,再度受限于技术阻力位

* 沪深300指数下跌1%,沪综指跌0.9%

* 大宗商品相关股票因油价大跌影响而受挫

路透香港9月18日电---香港股市周二在清淡交投中从四个半月高位回落,中国内地市场则跌至近两周低位,因隔夜商品市场大跌,令大宗商品板块表现疲弱.

与日本企业有合资的中国汽车制造商股价受挫,因中国内地反日声浪持续.东风集团股份(0489.HK)下跌5.1%,至近一年低位.

沪深300指数.CSI300周二下跌1%,上证综指.SSEC跌0.9%,成交量为本月来最低.这两大指数均收于9月6日以来最低,当时媒体报导政府批准一系列重大基建项目以提振经济增长.上述两大指数在过去两日已回吐超过50%的涨幅.

恒生指数.HSI收低0.3%,报20,601.9点,周一曾触及5月4日以来的最高收盘价.恒生国企指数.HSCE收低1%,报9,689.9点.