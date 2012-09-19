中国反日情绪激烈,企业各有招数

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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(本文由路透中文网编译提供)
路透上海9月18日电（记者 Jason Subler）---周二，中国互联网巨头百度(BIDU.O)的首页赫然显示一张插着中国国旗的钓鱼岛图片，毫无疑问地宣示了该公司保卫钓鱼岛主权的立场。
随着数以千计的人走上街头抗议日本政府“购岛”，百度和国内众多企业也纷纷发起爱国宣传活动，掀起了一波爱国热潮。
用户点击百度网站的图片，会进入到一个特别界面（baodiao.baidu.com/），上面写着“钓鱼岛，中国的！”，以鼓励进入的用户插国旗保卫钓鱼岛。
到周二午后时，参与该项活动的人数已达300万。
发起此类活动的远远不止百度一家企业。
食品零售网站易淘食（Etaoshi.com）在其网站打出了“美食是世界的，钓鱼岛是中国的！”标语。
当当网则开通了一个全页界面，宣布其已定制百万面红旗，将随包裹一道发送，还重点显示了买家接到包裹后对收到红旗表示满意。
“我在当当网买了两本书，还收到了一面国旗--哇，我真是太高兴了！”一位网友在新浪微博上说。
而对某些企业而言，中国国旗更多被用作保护盾牌，而非营销武器。
日式面馆味千拉面(0538.HK)的一些店铺本周早些时候就挂出横幅，上面写着“港资企业，同族同胞一样爱国。”
中国国内许多日本餐馆和店铺也纷纷拿下或遮住自己的标志，悬挂起中国国旗，以免成为攻击目标。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。