〔钢铁产业〕铁矿石价格攀涨,因中国钢铁需求有回暖的迹象

路透新加坡9月18日电---铁矿石现货价格周二攀升,因钢材价格上涨激励钢厂和交易商追捧船货,提振受中国经济放缓重压的市场人气.

铁矿石价格本月稍早从近三年低点反弹,此前中国政府批准了逾1,500亿美元的基建项目,致使外界憧憬这将重振钢铁需求.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周推出第三轮购债计划来刺激美国经济,引发大宗商品全线扬升,铁矿石价格由此受到进一步的支撑.

一名香港铁矿石交易商表示,一批16.5万吨品位61%澳洲皮尔巴拉粉矿船货,周二在中国北京国际矿业权交易所售价为每吨109美元,高于前次交易的106.23美元.

"很多钢厂离开市场有一段时间了,所以它们大多刚好渴求获得原料.一些交易商也开始建立仓位,认为市场正在反弹."一名上海的交易商称.

交易商表示,在中国下月初的国庆假期之前,一些中国钢厂也可能在储备铁矿石.

现货价格偏高,或带品位62%的指标铁矿石价格.IO62-CNI=SI周二进一步上升.据数据提供商Steel Index,该指标价格周一上涨3.4%,至每吨105.10美元,创下8月21日以来的最高位.(完)