〔国际油市〕沙特正采取行动压低油价--海湾地区消息人士(更新版)

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
(新增细节)
路透迪拜9月18日电---一名海湾地区高层消息人士周二称,沙特阿拉伯(沙乌地阿拉伯)正采取行动压低油价.其并称,石油输出国组织(OPEC)多数国家希望油价在每桶100美元左右.
该消息人士对记者称,油市供需平衡,不存在供给短缺的问题.
沙特原油日产量约为1,000万桶,其它OPEC成员国未来数月将增产.
该消息人士称:"我们希望价格能下来,目前正朝这个方向努力."
"我们相信当前价格偏高,完全不符合基本面情况,而只是投机与地缘政治因素所致."
"大多数OPEC国家希望价格在100美元左右,包括沙特阿拉伯."他表示,"目前油市供需颇为平衡."(完)
--编译 程琳;审校 张明钧
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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