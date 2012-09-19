《外汇专栏》警惕日本央行意外出手打压日圆

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撰稿 Neal Kimberley; 编译 丁琦

路透伦敦9月18日电---目前外汇市场可能低估了日本央行周三宣布新的货币宽松措施的可能性,这些措施的推出或打压日圆汇价JPY=EURJPY=R.

自从美国联邦储备理事会(美联储)上周四宣布新的大规模资产购买计划,将日圆兑美元推升至七个月高位以来,日本央行出手的机率已上升.

日本财务大臣安住淳上周五明显对日圆升势感到不快,他重申日本当局随时准备采取果断措施,遏制日圆汇率"过度波动".

安住淳表示,日本央行应对当前经济形势作出合适的反应,这无疑是呼吁日本央行在周三采取行动.

日本央行采取行动应宁早勿迟,即便其无法看到制造业短观报告的出台.该报告要到10月初才发布.

日本经济前景再度恶化,应是日本央行采取行动的主要动因.

日本央行审议委员宫尾龙藏在9月5日曾表示,央行将检视日本经济前景,并准备好在必要时采取行动.[ID:nSB1761170]

动手的时机就是现在.

即便在中日因钓鱼岛问题的争端升级之前,前景就已不那么令人鼓舞了.

眼见在华业务受阻的日本雇主,不太可能在短观调查中给出一个乐观的看法.

此外,日本政府上周五在9月报告中称,"日本的经济复苏似乎正陷于停顿,因受全球放缓的影响."[ID:nSB1778164]

这是日本政府连续第二个月调降经济评估.难怪日本经济财政大臣古川元久周五呼吁政府和央行要协力行动.

"在引导包括货币政策在内的经济政策时,必须考虑海外情势发展,"古川元久在记者会上表示.

"当海外经济前景存在大量不确定性时,我们必须更加警惕日圆强势的潜在冲击,"日本央行总裁白川方明在9月6日表示.

如果白川方明要为支持日本央行采取行动寻找借口的话,他可以引用国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之的话,后者在上周四表示,日本央行有进一步放宽政策的空间.[ID:nST0551735]

市场可能低估了8月政策会议以来,部分日本央行决策者的看法变化.

新任日本央行审议委员木内登英和佐藤健裕可能会更加坚定地发出自己的声音.此前这两人均呼吁过决策者采取更大胆的新举措.

最后,前日本央行副总裁岩田一政有关进一步放宽货币政策的呼吁,可能产生比预想中更大的作用.他被认为是明年4月白川方明任期届满后,强有力的候选继任人.

日本央行8月会议以来,央行的层面发生了很多改变.目前,外汇市场的风险在于:日本央行周三意外推出更多宽松措施,日圆应声下滑.(完)