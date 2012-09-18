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债券 | 2012年 9月 18日 星期二 18:53 BJT

〔路透基点〕北京和裕房地产开发有限公司获得15亿元人民币贷款--RLPC

路透香港9月18日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,北京和裕房地产开发有限公司获得15亿元人民币(2.37亿美元)的地产项目贷款.

中国工商银行北京分行为牵头行.

消息人士称,该笔贷款的期限是三年.

筹得的资金将用于北京大兴区亦庄的一个地产项目.(完)

--编译 于春红;审校 王洋

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