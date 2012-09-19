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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 11:30 BJT

〔路透基点〕北京保利营房地产签署12亿元人民币三年期贷款--RLPC

路透香港9月18日电---汤森路透旗下基点报导援引消息人士指出,北京保利营房地产开发有限公司已签署12亿元人民币(1.9亿美元)三年期贷款,为北京商业地产项目融资.

中国建设银行北京分行为牵头行,承贷7.08亿元.中国银行北京分行为一般参贷行,承贷余下的4.92亿元.

一名消息人士透露,贷款利率为中国人民银行利率的107%.

该消息人士称,筹得款项将用于开发朝阳区的一块土地.

据北京市国土资源局网站公布的一份文件显示,该贷款由土地担保.

据保利(北京)网站显示,借款方为保利(北京)房地产开发有限公司的全资子公司.保利(北京)为上海上市的保利房地产集团旗下公司.(完)

--编译 王翔琼;审校 张明钧

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