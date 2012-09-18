〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差扩大跌幅,降至一个月低点

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透新加坡9月18日电---亚洲石脑油价格和裂解价差周二扩大跌幅,至近一个月低点,分别报每吨962美元和每吨108.35美元,因料有更多的印度供给.
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)已标售3.5万吨石脑油,为四个月来首次,因之前炼厂维护限制了出口.
该笔船货的船期为10月15-17日,招标于周四结束,投标将一直到周五都有效.
IOC是Chennai Petroleum的母公司,后者将在本月末完成其日产19万桶的Manali炼厂的维护.
印度斯坦石油公司(HPCL)和巴拉特石油(Bharat Petroleum)预计也将在本月分别完成Vizag和孟买炼厂的维护.
目前正值石化利润率低下之际,因中国需求低迷.
亚洲汽油裂解价差处在近两周低点,报每桶7.98美元,因供给充裕.(完)
--编译 王洋;审校 于春红
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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