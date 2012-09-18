〔投行观点〕美银美林预计2014年底前金价将升至每盎司2,400美元

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透9月18日电---美银美林表示,2014年底前金价最高将升至每盎司2,400美元,指金价上涨是因美联储和欧洲央行采取了宽松政策.
美银美林预计直到2014年底美联储将一直购买抵押支持证券(MBS),并可能在卖短买长(扭转操作,twist operation)操作结束后买入美国公债.
"鉴于第三轮量化宽松政策具有开放性,金价的上涨动力应持续,直到就业形势强劲到足以调整政策.在我们看来,直到2014年底,这一情况都不太可能发生,"美银美林在给客户的研究报告中称.
美银美林将2013年第二季金价目标维持在2,000美元.(完)
--编译 于春红;审校 王洋
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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