〔投行观点〕美银美林预计2014年底前金价将升至每盎司2,400美元

路透9月18日电---美银美林表示,2014年底前金价最高将升至每盎司2,400美元,指金价上涨是因美联储和欧洲央行采取了宽松政策.

美银美林预计直到2014年底美联储将一直购买抵押支持证券(MBS),并可能在卖短买长(扭转操作,twist operation)操作结束后买入美国公债.

"鉴于第三轮量化宽松政策具有开放性,金价的上涨动力应持续,直到就业形势强劲到足以调整政策.在我们看来,直到2014年底,这一情况都不太可能发生,"美银美林在给客户的研究报告中称.

美银美林将2013年第二季金价目标维持在2,000美元.(完)