〔表格〕9月15日止当周美国连锁店销售较前周下降2.5%--ICSC/高盛

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透9月18日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周三联合发布的报告显示,9月15日止当周美国连锁店销售较前周下降2.5%.
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
9月15日 528.0 2.1 -2.5
9月 8日 541.4 3.4 1.0
9月 1日 536.1 3.7 -0.4
8月25日 538.4 3.4 0.5 (完)
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--编译 于春红;审校 王洋
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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