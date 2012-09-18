〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差持稳于19美元,因需求强劲

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透新加坡9月18日电---亚洲柴油裂解价差周二持稳于每桶19美元,因需求强劲令升水稳定.
澳洲炼厂即将关闭,加之印尼和斯里兰卡需求坚挺,令船货得以吸收.
皇家荷兰/壳牌石油集团将于本月底关闭位于悉尼附近日产量7.9万桶的Clyde炼厂.交易商表示,炼厂永久关闭将给予柴油市场良好支撑.
"馏分油需求仍然强劲,尤其是柴油,因为有来自澳洲和美国的买兴,"一名驻新加坡的交易商称.
"非洲和中东市场的柴油需求也很强,这意味着印度出口亚洲的柴油数量减少."
日本炼油企业Nansei Sekiyu周二表示,周一上午已重启其位于冲绳日产量10万桶Nishihara炼厂的炼油作业,此前遭遇强台风.
BP从中国石油购入两批15万桶含硫10ppm、10月5-9日装运的柴油船货,离岸价每桶均较新加坡报价升水4.30美元.
中国石油另向壳牌售出15万桶含硫500ppm、10月4-8日装运的柴油,离岸价每桶较新加坡报价升水2.90美元.
壳牌并向新加坡贸易商兴隆售出10万桶10月6-10日装运的航煤,离岸价每桶较新加坡报价升水1.20美元.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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