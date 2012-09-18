〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差持稳于19美元,因需求强劲

路透新加坡9月18日电---亚洲柴油裂解价差周二持稳于每桶19美元,因需求强劲令升水稳定.

澳洲炼厂即将关闭,加之印尼和斯里兰卡需求坚挺,令船货得以吸收.

皇家荷兰/壳牌石油集团将于本月底关闭位于悉尼附近日产量7.9万桶的Clyde炼厂.交易商表示,炼厂永久关闭将给予柴油市场良好支撑.

"馏分油需求仍然强劲,尤其是柴油,因为有来自澳洲和美国的买兴,"一名驻新加坡的交易商称.

"非洲和中东市场的柴油需求也很强,这意味着印度出口亚洲的柴油数量减少."

日本炼油企业Nansei Sekiyu周二表示,周一上午已重启其位于冲绳日产量10万桶Nishihara炼厂的炼油作业,此前遭遇强台风.

BP从中国石油购入两批15万桶含硫10ppm、10月5-9日装运的柴油船货,离岸价每桶均较新加坡报价升水4.30美元.

中国石油另向壳牌售出15万桶含硫500ppm、10月4-8日装运的柴油,离岸价每桶较新加坡报价升水2.90美元.

壳牌并向新加坡贸易商兴隆售出10万桶10月6-10日装运的航煤,离岸价每桶较新加坡报价升水1.20美元.(完)