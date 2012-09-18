〔美国经济〕芝加哥联储总裁称采取措施正当时,仍可采取更多举措

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透密西根州9月18日电---美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示:
* 美国联邦储备理事会(美联储,FED)的新资产购买计划以及对低利率持续到2015年中的表态应能提供重要的刺激
* 美国经济成长面临大的风险,进一步支持强力放松的观点
* 美国经济面临的风险包括全球经济放缓、欧债危及扩散和财政悬崖
* 进一步的宽松货币措施能够带领经济走强,美联储还可以做得更多
* 美联储不应该抵制那些能提振就业但有可能令通胀率稍高于2%目标的政策
* 恰当的政策能在提振经济的同时又不会令通胀率大幅高于2%的目标
* 多年来悲观主义者一直预测更高的通胀率,但事实都并非如此
* 上周的额外宽松货币举措是对经济复苏令人失望的回应
* 采取措施正当时,我们不能自满
* 仅采取温和、谨慎、保险的措施,有可能会遭遇类似日本的失去的十年.(完)
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
CBOT-3月大豆合约收跌11-1/4美分，报每蒲式耳10.32-1/2美元，盘中跌穿50日移动均线，为自2月7日以来首次。