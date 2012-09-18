〔国际油市〕亚洲燃料油市场10月/11月跨月价差下跌至四周低位

路透新加坡9月18日电---亚洲燃料油市场周二进一步下跌,即期跨月价差下挫至四周最低位,由于更多燃料油供应亚洲,市场人气依旧低迷.

路透数据显示,亚洲收盘时,10月/11月跨月价差下跌0.63美元至逆价差每吨2.88美元,为8月22日以来最低.

尽管更多燃料油抵达中国,但该国对直馏燃料油的买需依旧迟滞,因独立炼厂选择持观望态度,而且燃料油价格依然波动不已.

业界消息人士称,台塑石化(6505.TW)向道达尔售出1万吨裂解燃料油(PFO)和3.5万吨高硫燃料油(HSFO),均将于9月底起运,价格较低,这反映目前市场较为疲弱.

日本炼厂南西石油(Nansei Sekiyu)表示,已于周一上午恢复其在冲绳岛西原炼厂的炼油,此前带来强降雨和大风的强台风已离境.(完)