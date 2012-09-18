〔国际油市〕亚洲燃料油市场10月/11月跨月价差下跌至四周低位

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透新加坡9月18日电---亚洲燃料油市场周二进一步下跌,即期跨月价差下挫至四周最低位,由于更多燃料油供应亚洲,市场人气依旧低迷.
路透数据显示,亚洲收盘时,10月/11月跨月价差下跌0.63美元至逆价差每吨2.88美元,为8月22日以来最低.
尽管更多燃料油抵达中国,但该国对直馏燃料油的买需依旧迟滞,因独立炼厂选择持观望态度,而且燃料油价格依然波动不已.
业界消息人士称,台塑石化(6505.TW)向道达尔售出1万吨裂解燃料油(PFO)和3.5万吨高硫燃料油(HSFO),均将于9月底起运,价格较低,这反映目前市场较为疲弱.
日本炼厂南西石油(Nansei Sekiyu)表示,已于周一上午恢复其在冲绳岛西原炼厂的炼油,此前带来强降雨和大风的强台风已离境.(完)
--编译 于春红;审校 王洋
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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