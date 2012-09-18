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债券 | 2012年 9月 18日 星期二 20:30 BJT

〔标题新闻〕芬兰欧洲事务部长Alexander Stubb对给予希腊更多时间实施撙节改革持怀疑态度

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS8E8HT013]

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