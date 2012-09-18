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市场报道 | 2012年 9月 18日 星期二 22:24 BJT

〔美国热股〕AMD宣布财务长将离职,股价早盘重挫近7%

路透9月18日电---仍在困境中的个人电脑芯片制造商--超微半导体(AMD)AMD.N周一收盘后宣布,其财务长Thomas Seifert将离职,寻求其他发展机会.

该公司股价周二早盘重挫约7%,报3.73美元.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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